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        Datça'da tarım alanında çıkan yangın söndürüldü

        Muğla'nın Datça ilçesince tarım alanında çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.10.2024 - 16:08 Güncelleme: 17.10.2024 - 16:23
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        Datça'da tarım alanında çıkan yangın söndürüldü
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        Muğla'nın Datça ilçesince tarım alanında çıkan yangın söndürüldü.

        İskele Mahallesi Burgaz mevkisindeki tarım arazisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye, Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne ait bir helikopter, yangın söndürme işçileri ile itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin etkin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.

        Yangından yaklaşık 20 dönümlük alanın zarar gördüğü öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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