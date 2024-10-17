Datça'da tarım alanında çıkan yangın söndürüldü
Muğla'nın Datça ilçesince tarım alanında çıkan yangın söndürüldü.
Muğla'nın Datça ilçesince tarım alanında çıkan yangın söndürüldü.
İskele Mahallesi Burgaz mevkisindeki tarım arazisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye, Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne ait bir helikopter, yangın söndürme işçileri ile itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin etkin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.
Yangından yaklaşık 20 dönümlük alanın zarar gördüğü öğrenildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.