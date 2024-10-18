Adalet Bakanı Tunç, Muğla'daki orman yangınlarına ilişkin konuştu:

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Menteşe'deki orman yangınında 17'si yazlık 29 yapı zarar gördü. 75 hane de tahliye edildi. Dalaman ilçesindeki yangın nedeniyle 85 yapı tahliye edilmek durumunda kaldı." dedi.

Tunç, Seydikemer Adalet Sarayı açılış töreninde yaptığı konuşmada, Milas ilçesinde dün çıkan yangının kontrol altına alındığını kaydetti.

Dalaman ve Menteşe ilçelerindeki yangınların ise sürdüğünü, havadan ve karadan müdahale edildiğini ifade eden Tunç, "Menteşe'deki orman yangınında 17'si yazlık 29 yapı zarar gördü. 75 hane de tahliye edildi. Dalaman ilçesindeki yangın nedeniyle 85 yapı tahliye edilmek durumunda kaldı." diye konuştu.