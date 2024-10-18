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        Adalet Bakanı Tunç, Muğla'daki orman yangınlarına ilişkin konuştu:

        Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Menteşe'deki orman yangınında 17'si yazlık 29 yapı zarar gördü. 75 hane de tahliye edildi. Dalaman ilçesindeki yangın nedeniyle 85 yapı tahliye edilmek durumunda kaldı." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2024 - 12:22 Güncelleme: 18.10.2024 - 13:01
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        Adalet Bakanı Tunç, Muğla'daki orman yangınlarına ilişkin konuştu:
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        Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Menteşe'deki orman yangınında 17'si yazlık 29 yapı zarar gördü. 75 hane de tahliye edildi. Dalaman ilçesindeki yangın nedeniyle 85 yapı tahliye edilmek durumunda kaldı." dedi.

        Tunç, Seydikemer Adalet Sarayı açılış töreninde yaptığı konuşmada, Milas ilçesinde dün çıkan yangının kontrol altına alındığını kaydetti.

        Dalaman ve Menteşe ilçelerindeki yangınların ise sürdüğünü, havadan ve karadan müdahale edildiğini ifade eden Tunç, "Menteşe'deki orman yangınında 17'si yazlık 29 yapı zarar gördü. 75 hane de tahliye edildi. Dalaman ilçesindeki yangın nedeniyle 85 yapı tahliye edilmek durumunda kaldı." diye konuştu.

        Yangınlara müdahalenin yoğun bir şekilde yapıldığını aktaran Tunç, "Çok şükür bir can kaybımız yok. Orman teşkilatı havadan ve karadan söndürme işlemlerine devam ediyor. Yangın söndürme ekiplerine kolaylıklar diliyorum. Ormanları korumamız lazım. Onlar bizim yeşil hazinelerimiz. Ormanların yangına maruz kalıp kül olmalarını hazmedemeyiz." ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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