Menteşe'deki orman yangınına müdahale sürüyor
Muğla'nın Menteşe ilçesindeki orman yangınına havadan ve karadan müdahale devam ediyor.
Muğla'nın Menteşe ilçesindeki orman yangınına havadan ve karadan müdahale devam ediyor.
Turnalı Mahallesi'nde ormanlık alanda önceki gün sabaha karşı çıkan ve rüzgarın etkisiyle yayılan yangına gece kara ekipleri, sabahın ilk ışıklarıyla da hava ekipleri müdahaleyi sürdürdü.
Yangın gece saatlerinde Kıran Mahallesi'nin Gökova Körfezi'ne bakan sırtlarında etkisini artırdı.
Ekiplerin yoğun müdahalesiyle alevler kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
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