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        Menteşe'deki orman yangınına müdahale sürüyor

        Muğla'nın Menteşe ilçesindeki orman yangınına havadan ve karadan müdahale devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.10.2024 - 11:01 Güncelleme: 20.10.2024 - 11:01
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        Menteşe'deki orman yangınına müdahale sürüyor
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        Muğla'nın Menteşe ilçesindeki orman yangınına havadan ve karadan müdahale devam ediyor.

        Turnalı Mahallesi'nde ormanlık alanda önceki gün sabaha karşı çıkan ve rüzgarın etkisiyle yayılan yangına gece kara ekipleri, sabahın ilk ışıklarıyla da hava ekipleri müdahaleyi sürdürdü.

        Yangın gece saatlerinde Kıran Mahallesi'nin Gökova Körfezi'ne bakan sırtlarında etkisini artırdı.

        Ekiplerin yoğun müdahalesiyle alevler kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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