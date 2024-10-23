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        Muğla merkezli silah ticareti operasyonunda 6 şüpheli yakalandı

        Muğla merkezli silah ticareti operasyonunda Milas ilçesi ile İstanbul'da 6 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2024 - 00:13 Güncelleme: 23.10.2024 - 00:13
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        Muğla merkezli silah ticareti operasyonunda 6 şüpheli yakalandı
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        Muğla merkezli silah ticareti operasyonunda Milas ilçesi ile İstanbul'da 6 şüpheli gözaltına alındı.

        Muğla Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce, silah ticareti yapan şüphelilere yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Muğla'nın Milas ilçesi ile İstanbul'da 9 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

        Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, 6 ruhsatsız tabanca, ⁠3 şarjör, 51 fişek, kompozit başlık, ⁠2 balistik plaka, balistik yelek, 574 gram doğal taş, 94 zultanit taşı ele geçirildi.

        Operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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