Muğla merkezli silah ticareti operasyonunda 6 şüpheli yakalandı
Muğla merkezli silah ticareti operasyonunda Milas ilçesi ile İstanbul'da 6 şüpheli gözaltına alındı.
Muğla merkezli silah ticareti operasyonunda Milas ilçesi ile İstanbul'da 6 şüpheli gözaltına alındı.
Muğla Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce, silah ticareti yapan şüphelilere yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Muğla'nın Milas ilçesi ile İstanbul'da 9 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, 6 ruhsatsız tabanca, 3 şarjör, 51 fişek, kompozit başlık, 2 balistik plaka, balistik yelek, 574 gram doğal taş, 94 zultanit taşı ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.
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