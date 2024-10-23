Maximiles Black 36. The Bodrum Cup Yelken Yarışları'nda Bodrum-Bodrum etabı geçildi

Ardından Deniz Alnıtemiz'in "Rüzgarın Getirdikleri" isimli stand-up gösterisi gerçekleştirilecek. Yarış Merkezi'ndeki etkinlikler, ücretsiz olarak tüm Bodrum halkının katılımına açık olacak.

Etkinlikler kapsamında bugün, Paris 2024 Olimpiyatları'nda Türkiye'yi temsil eden Bodrumlu genç yelkenciler Yiğit Yalçın Çıtak ve Ecem Güzel "Deneyim Sahnesi"nde yaşadıklarını anlatacak.

15 millik rotada finişi geçen ilk ekip olmak için çabalayan yelkenciler, rüzgarın gücünü en iyi şekilde kullanarak hızla yol almaya çalıştı.

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