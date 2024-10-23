Maximiles Black 36. The Bodrum Cup Yelken Yarışları'nda Bodrum-Bodrum etabı geçildi
Maximiles Black 36. The Bodrum Cup Yelken Yarışları, Radisson Collection Bodrum-Bodrum etabıyla devam etti.
Maximiles Black 36. The Bodrum Cup Yelken Yarışları, Radisson Collection Bodrum-Bodrum etabıyla devam etti.
The Bodrum Cup İletişim Komitesinden yapılan açıklamada, dün başlayan yarışın ikinci gününde tekneler, Radisson Collection'ın bulunduğu Akyarlar'a doğru yelken açtı.
15 millik rotada finişi geçen ilk ekip olmak için çabalayan yelkenciler, rüzgarın gücünü en iyi şekilde kullanarak hızla yol almaya çalıştı.
Radisson Collection Bodrum-Bodrum Etabı'nın ardından karadaki etkinlikler, Bodrum Belediye Meydanı'ndaki Yarış Merkezi'nde devam edecek.
Etkinlikler kapsamında bugün, Paris 2024 Olimpiyatları'nda Türkiye'yi temsil eden Bodrumlu genç yelkenciler Yiğit Yalçın Çıtak ve Ecem Güzel "Deneyim Sahnesi"nde yaşadıklarını anlatacak.
Ardından Deniz Alnıtemiz'in "Rüzgarın Getirdikleri" isimli stand-up gösterisi gerçekleştirilecek. Yarış Merkezi'ndeki etkinlikler, ücretsiz olarak tüm Bodrum halkının katılımına açık olacak.
Yarışlar yarın Metro Bodrum-Çökertme etabıyla sürecek.
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