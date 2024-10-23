Fethiye'de 24. Uluslararası Ölüdeniz Hava Oyunları Festivali başladı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde bu yıl 24'üncüsü düzenlenen Uluslararası Ölüdeniz Hava Oyunları Festivali gerçekleştiriliyor.

Fethiye Belediyesinin öncülüğünde ve sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle düzenlenen festivalin açılış töreni, Belcekız Sahili'nde yapıldı.

Organizasyona 34 ülkeden yaklaşık 500 yamaç paraşütçüsünün yanı sıra, dünyanın en iyi akrobasi sporcuları da katıldı.

Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, açılış töreninde yaptığı konuşmada, geleneksel hale gelen festivalin birbirinden güzel gösterilere ev sahipliği yapacağını söyledi.

Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Osman Çıralı ise yıl başından bu yana 115 bin 916 tandem (ikili), 51 bin 985 single (tekli) olmak üzere 167 bin 901 kişinin yamaç paraşütü yaptığını kaydetti.

Festival kapsamında gün içinde Beşkaza Meydanı'nda Türk Hava Kurumu'na ait sıcak hava bolunu öğrencilerle uçuş yaptı. Meydanda ve Ölüdeniz'de de paramotor ekibi gösteri sundu.

Festivalin açılış törenine Fethiye Kaymakamı İsmail Hakkı Ertaş, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, protokol üyeleri ile vatandaşlar katıldı.