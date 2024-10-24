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        Sipay Bodrum FK, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürdü

        Sipay Bodrum FK, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında 27 Ekim Pazar günü deplasmanda Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.10.2024 - 15:24 Güncelleme: 24.10.2024 - 15:24
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        Sipay Bodrum FK, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürdü
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        Sipay Bodrum FK, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında 27 Ekim Pazar günü deplasmanda Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

        Ligde son maçta konuk ettiği Çaykur Rizespor'a 1-0 mağlup olan yeşil-beyazlı futbolcular, teknik direktör İsmet Taşdemir yönetiminde İçmeler İsmail Altındağ Tesisleri'nde hafta sonu oynanacak maçın çalışmalarını sürdürdü. Sakatlıkları geçen Gökdeniz Bayrakdar ve Cenk Şen de takımla çalışmaya başladı.

        Sipay Bodrum FK Teknik Direktörü Taşdemir, gazetecilere yaptığı açıklamada, oyunculardan maksimum performans almaya çalıştıklarını söyledi. Fenerbahçe maçın önemli olduğunu ifade eden Taşdemir, şöyle konuştu:

        "Fenerbahçe çok şampiyonluklar yaşamış, büyük bir camia. Çok yetenekli ve çok kaliteli oyunculardan kurulu bir takım. Biz de kendimize göre hazırlıklarımıza devam ediyoruz. Eksiklerimiz var, eksiklerimizi tamamlamaya çalışıyoruz. Kadro kalitesini yan yana koyduğumuzda çok ciddi bir fark var. Gerçekçi olmak lazım ama hep söylediğim bir şey de var. Futbol sahada oynanan bir oyun. Dolayısıyla o gün maça iyi motive olan, iyi hazırlanan ve yaptıklarını sahada en iyi şekilde uygulayan takımlar genelde başarılı oluyor."

        Sipay Bodrum FK'li futbolcu Gökdeniz Bayrakdar da üç haftalık sakatlık sürecinden döndüğünü ifade ederek, "Fenerbahçe maçında hocam şans verirse inşallah sahada olacağım için mutluyum. İnşallah istediğimiz sonucu alıp Bodrum'a döneriz. Yeni sakatlıktan döndüm ve dönene kadar iyi çalıştığımı düşünüyorum." diye konuştu.

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