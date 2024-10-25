Marmaris Körfezi'nde deniz yüzeyinde biriken atıklar toplandı

Marmaris Körfezi'nde çalışma yapan tekneyi gören bazı vatandaşların da kanolarla denize açıldıkları ve yüzeyden topladıkları atıkları temizlik yapan tekneye getirdikleri görüldü.

Çalışmada, deniz yüzeyindeki poşet, pet şişe, plastik bidon, meyve ve benzeri atıklar teknenin önündeki aparat yardımıyla toplandı. Teknede depolanan atıklar bertaraf edilecek.

Bakanlığa bağlı Türkiye Çevre Ajansı (TÜÇA) Başkanlığı ekipleri, Marmaris Körfezi ile çevredeki sahillerde deniz yüzeyinde biriken atıkları tespit etti.

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