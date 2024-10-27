Muğla açıklarında 41 düzensiz göçmen kurtarıldı, 27 göçmen yakalandı

Muğla'nın Marmaris ve Datça ilçeleri açıklarında sürüklenen fiber tekne ve lastik bottaki 9'u çocuk 41 düzensiz göçmen kurtarıldı, 27 düzensiz göçmen ile göçmen kaçakçısı olduğu değerlendirilen 1 kişi yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Marmaris açıklarında bir fiber teknenin motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik gemisi ve botu sevk edildi.

Ekipler, sürüklenen fiber teknedeki 17 düzensiz göçmeni kurtardı, göçmen kaçakçısı olduğu değerlendirilen 1 şüpheliyi gözaltına aldı.