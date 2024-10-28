Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Muğla'da sobadan sızan gazdan zehirlenen yaşlı çift öldü

        Muğla'nın Menteşe ilçesinde, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen yaşlı çift hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2024 - 22:38 Güncelleme: 28.10.2024 - 22:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        Muğla'da sobadan sızan gazdan zehirlenen yaşlı çift öldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Muğla'nın Menteşe ilçesinde, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen yaşlı çift hayatını kaybetti.

        Kozağaç Mahallesi'nde, Remzi Atila (82) ve eşi Gülper Atila'dan (82) bir süredir haber alamayan yakınları, durumu jandarmaya bildirdi.

        Olay yerine gelen ekipler, girdikleri evde yaşlı çiftin cansız bedeniyle karşılaştı.

        Sağlık ekipleri, Atila çiftinin sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiğini belirledi.

        Çiftin cenazeleri, Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Aslan derbide kükredi!
        Aslan derbide kükredi!
        G.Saray'dan Beşiktaş'a olay gönderme!
        G.Saray'dan Beşiktaş'a olay gönderme!
        Okan Buruk, RAMS Park’ta Beşiktaş’a yenilmedi!
        Okan Buruk, RAMS Park’ta Beşiktaş’a yenilmedi!
        Boşandığı eşine kurşun yağdırdı!
        Boşandığı eşine kurşun yağdırdı!
        Sahte polisler yakalandı! 3 gözaltı
        Sahte polisler yakalandı! 3 gözaltı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Gürcistan Cumhurbaşkanı ve muhalefet partilerinden seçim protestosu
        Gürcistan Cumhurbaşkanı ve muhalefet partilerinden seçim protestosu
        Önüne gelene çarptı!
        Önüne gelene çarptı!
        Gökdelenin 43. katından düşmüştü! Not defteri ortaya çıktı!
        Gökdelenin 43. katından düşmüştü! Not defteri ortaya çıktı!
        Kenan Yıldız, İtalya'da manşetleri süsledi!
        Kenan Yıldız, İtalya'da manşetleri süsledi!
        Yenidoğan çetesi davası başlıyor: Bebek katilleri hakim karşısına çıkıyor
        Yenidoğan çetesi davası başlıyor: Bebek katilleri hakim karşısına çıkıyor
        Milli okçuya hatalı uygulama iddiası!
        Milli okçuya hatalı uygulama iddiası!
        S&P'den olumsuz beklentim yok
        S&P'den olumsuz beklentim yok
        İstanbul'da makarna yedi
        İstanbul'da makarna yedi
        Jüpiter'in denizlerinden Pluto'nun gizemine...
        Jüpiter'in denizlerinden Pluto'nun gizemine...
        118 iktisatçıdan ortak asgari ücret çağrısı
        118 iktisatçıdan ortak asgari ücret çağrısı
        Gaspçı muhtara gözaltı: Alzheimer hastası yaşlı adamı dolandırmaya kalktı
        Gaspçı muhtara gözaltı: Alzheimer hastası yaşlı adamı dolandırmaya kalktı
        Çinli üreticilere 'Batı'ya açılmayın' çağrısı
        Çinli üreticilere 'Batı'ya açılmayın' çağrısı
        "Kalpazan' beni çok tatmin etti"
        "Kalpazan' beni çok tatmin etti"
        Picasso, Warhol, Miro Kültür Yolu Festivali'yle İzmir'de!
        Picasso, Warhol, Miro Kültür Yolu Festivali'yle İzmir'de!

        Benzer Haberler

        35. Uluslararası Marmaris Yarış Haftası başladı
        35. Uluslararası Marmaris Yarış Haftası başladı
        Bodrum'da, kadına şiddete karşı farkındalık için su altında pankart açıldı
        Bodrum'da, kadına şiddete karşı farkındalık için su altında pankart açıldı
        Muğla açıklarında 30 düzensiz göçmen kurtarıldı
        Muğla açıklarında 30 düzensiz göçmen kurtarıldı
        5. Uluslararası Fethiye Spor Festivali'nde Likya Yarı Maratonu yarışları ya...
        5. Uluslararası Fethiye Spor Festivali'nde Likya Yarı Maratonu yarışları ya...
        Muğla ve İstanbul'daki silah ticareti operasyonu kapsamında yakalanan 5 şüp...
        Muğla ve İstanbul'daki silah ticareti operasyonu kapsamında yakalanan 5 şüp...
        Yolcu gemileri "Marella Discovery" ve "Europa" Marmaris'e geldi
        Yolcu gemileri "Marella Discovery" ve "Europa" Marmaris'e geldi