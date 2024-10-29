Muğla'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 10 zanlı tutuklandı

Öte yandan soruşturma kapsamında 16 kişi hakkında da "uyuşturucu kullanma ve bulundurma" suçlamasıyla adli işlem başlatıldığı bildirildi.

Ekipler, 10 şüphelinin yakalandığı operasyonda bir miktar uyuşturucu ile 2 hassas terazi, ruhsatsız tabanca ve 26 fişek ele geçirdi.

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