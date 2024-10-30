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        Muğla'da domuzun saldırısına uğrayan çiftçi öldü

        Muğla'nın Milas ilçesinde tarlada domuzun saldırısına uğrayan kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2024 - 18:16 Güncelleme: 30.10.2024 - 18:44
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        Muğla'da domuzun saldırısına uğrayan çiftçi öldü
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        Muğla'nın Milas ilçesinde tarlada domuzun saldırısına uğrayan kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Bafa Mahallesi'nde çiftçilik yapan Mehmet Keser (54), mısır tarlasında bir domuzun saldırısına uğradı. Ağır yaralanan Keser, yetkililerden yardım istedi.

        İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekibince ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye kaldırılan Keser, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Keser'in cenazesi otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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