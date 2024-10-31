Muğla'da çeşitli suçlardan aranan 87 kişi yakalandı
Muğla ve ilçelerinde çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan 87 şüpheli yakalandı.
Muğla ve ilçelerinde çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan 87 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirdi.
Ekiplerin yaptığı uygulama kapsamında 26'sı kesinleşmiş hapis cezası, 61'i çeşitli suçlardan aranan 87 kişi gözaltına alındı.
Kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheliler işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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