35. Uluslararası Marmaris Yarış Haftası'nda yatlar dördüncü gün mücadelesini tamamladı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen 35. Uluslararası Marmaris Yarış Haftası'nın dördüncü gün yarışları körfez ve açık denizde tamamlandı.

Marmaris Uluslararası Yat Spor Kulübünce (MIYC) düzenlenen, Marmaris Körfezi ve açık denizde gerçekleştirilen yarışlara, Türkiye'nin yanı sıra Fransa, Estonya, Rusya, Belarus, Bulgaristan, Avusturya, Ukrayna, Kanada, Moldova, Kazakistan, Karadağ, Almanya, Çin, Romanya, Letonya, ABD, Hollanda ve Malta'dan 104 yelkenli yat ile 1000 sporcu katılıyor.

Dördüncü gün yarışlarında Netsel Marina'dan ayrılan yatlar, Başhakem Ezgi Kalaycı'nın rüzgarın yönü ve şiddetine göre start vermesinin ardından, körfezde ve açık denizde yarıştı.

IRC ve IRCCHR sınıfı yatlar, günü tek yarışla tamamladı. Yelkenli yatlar, körfezde balonlarını açarak renkli görüntüler oluşturdu. Yatların iki ayrı grup ve 10 sınıfta mücadele ettiği yarışlarda dereceye giren sporculara kupaları, Netsel Marina'da kurulan etkinlik alanında bu akşam verilecek. 35. Uluslararası Marmaris Yarış Haftası, yarın sona erecek. Organizasyonun dördüncü gününde gerçekleştirilen yarışlarda sınıflarında ilk sırayı alan yatlar ve kaptanları şunlar: IRC1: Tavatuy-Pavel Kuznetsov