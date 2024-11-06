Muğla'da Veteriner hekim adayları "beyaz önlük" giydi

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Milas Veteriner Fakültesi'nde eğitime başlayan öğrenciler için beyaz önlük giyme töreni düzenlendi.

Fakültede Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan tören Milas Yörük Türkmen Kültür Derneği üyelerinin halk oyunları gösterisi ile devam etti.

MSKÜ Rektörü Prof. Dr. Turhan Kaçar, törende veteriner hekim adaylarına seslenerek, "Öğrencilik hem çok uzun hem de çok kısa bir süre gibi gelecek. Önemli olan öğrencilik zamanlarınızı kendinizi geliştirmek ve mesleğinizi en iyi şekilde öğrenmek için değerlendirmenizdir. Giydiğiniz bu önlüklerle mesleğe ilk adımı da atmış oldunuz. Hepinize meslek hayatınızda başarılar diliyorum." dedi.