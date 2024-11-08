Bodrum'a sezonun son kruvaziyeriyle 507 yolcu geldi

İlçeyi günübirlik ziyaret eden kruvaziyerin bir sonraki durağının Rodos Limanı olacağı bildirildi.

Pasaport işlemlerinin ardından limandan ayrılan yolcular, tarihi ve turistik bölgelerde gezinti ve alışveriş yaptı.

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