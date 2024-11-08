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        Bodrum'a sezonun son kruvaziyeriyle 507 yolcu geldi

        Muğla'nın Bodrum ilçesine sezonun son gemisi "Silver Spirit" ile 507 yolcu geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2024 - 14:41 Güncelleme: 08.11.2024 - 14:41
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        Bodrum'a sezonun son kruvaziyeriyle 507 yolcu geldi
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        Muğla'nın Bodrum ilçesine sezonun son gemisi "Silver Spirit" ile 507 yolcu geldi.

        Bahamalar bayraklı 183 metrelik "Silver Spirit", Bodrum Cruise Port İskelesi'ne yanaştırıldı.

        Kuşadası Limanı'ndan sonra rotasını Bodrum'a çeviren gemide, çoğu ABD'li 507 yolcu ve 403 personel bulunduğu belirtildi.

        Pasaport işlemlerinin ardından limandan ayrılan yolcular, tarihi ve turistik bölgelerde gezinti ve alışveriş yaptı.

        İlçeyi günübirlik ziyaret eden kruvaziyerin bir sonraki durağının Rodos Limanı olacağı bildirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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