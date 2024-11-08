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        Bodrum'a kruvaziyerle gelen turistler, doğal güzelliklere pedal çevirerek ulaşıyor

        Muğla'nın Bodrum ilçesine yolcu gemileriyle gelen yabancı turistler, katıldıkları bisiklet turlarında doğayla iç içe keyifli zaman geçiriyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2024 - 20:21 Güncelleme: 08.11.2024 - 20:21
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        Bodrum'a kruvaziyerle gelen turistler, doğal güzelliklere pedal çevirerek ulaşıyor
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        Muğla'nın Bodrum ilçesine yolcu gemileriyle gelen yabancı turistler, katıldıkları bisiklet turlarında doğayla iç içe keyifli zaman geçiriyor.

        Tanıtım faaliyetlerine ağırlık verilmesiyle turizm çeşitliliği de artan ilçede kruvaziyer yolcularının bisiklet turlarına ilgisi arttı.

        Kırsal kesimlerdeki bisiklet turlarına katılanlar ormanlık ve zeytin ağaçları arasında pedal çeviriyor. Doğayla iç içe eğlenceli zaman geçiren turistler, ilçeden memnun ayrılıyor.

        Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Doğa ve Macera Turizmi İhtisas Başkan Yardımcısı Ali Sonay, AA muhabirine, ilçeye gelen kruvaziyer sayısının son iki yıldır arttığını, bu durumun sevindirici olduğunu söyledi.

        Yurt içi ve dışında bisiklet turları düzenlediklerini ifade eden Sonay, "Bodrum'a kruvaziyerlerin gelişiyle nisan ve kasım arasında yoğun bir hareketlilik oldu. Gemilerden gelen misafirlerimize kırsal alanları tanıyoruz. Amacımız kırsal turizme katkı sağlamak. Tur düzenlediğimiz Karaova bölgesi hem bisiklet hem de yürüyüş için oldukça elverişli. Bu hareketliliğin, doğa turizminin daha da artması için çalışma yapıyoruz." diye konuştu.

        Bodrum'a "Silver Spirit" isimli sezonun planlanmış son gemisiyle gelen turistlerden bir grup da tura katıldı.

        Çoğunluğu ABD'li yolcuların olduğu gemiden inen turistlerden bazıları, gümrük işlemlerin ardından midibüsle, bisiklet turunun başlayacağı Çamlık Mahallesine ulaştı. Yaklaşık 30 kilometrelik bisiklet turunda, turistlere bölge hakkında çeşitli bilgiler aktarıldı.

        Turistlere rehberlik eden Oktay Elsever, ilerleyen süreçte Bodrum'a kruvaziyer turizminde rağbetin artmasıyla, bisiklet turlarının da aralarında olduğu doğa turlarına ilginin artmasını beklediklerini ifade etti.

        Tura katılan Ann Mcdonald, çok eğlendiğini ve doğanın kendisini etkilediğini söyledi.

        Howard Marsh ise yeni bir tecrübe yaşadıklarını belirterek, memnun kaldıklarını dile getirdi.

        Turistler, turun ardından gemiye dönmek üzere ilçe merkezine gitti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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