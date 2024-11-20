Muğla'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen şüphelileri takibe aldı.
Peksimet Mahallesi'nde K.D. ve A.K'nin ikametlerine operasyon düzenleyen ekipler, bir miktar uyuşturucu, hassas terazi ve suçtan elde edildiği değerlendirilen para ele geçirdi.
Operasyonda gözaltına alınan 2 şüphelinin işlemleri sürüyor.
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