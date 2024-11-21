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        Muğla'da ambulansın çarptığı kadın öldü

        Muğla'nın Seydikemer ilçesinde ambulansın çarptığı kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2024 - 16:37 Güncelleme: 21.11.2024 - 16:37
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        Muğla'da ambulansın çarptığı kadın öldü
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        Muğla'nın Seydikemer ilçesinde ambulansın çarptığı kişi hayatını kaybetti.

        E.Ö. idaresindeki 48 AG 564 plakalı ambulans, Seydikemer-Kaş kara yolu Çaykenarı Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Kezban Karaören'e (50) çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekibi, Karaören'in kaza yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Cenaze otopsi için Seydikemer Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

        Ambulans sürücüsü gözaltına alındı.

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