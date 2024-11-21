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        Muğla açıklarında 22 düzensiz göçmen yakalandı

        Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında, fiber karinalı lastik botta çocukların da aralarında bulunduğu 22 düzensiz göçmen ile göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 2 zanlı yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2024 - 19:04 Güncelleme: 21.11.2024 - 19:07
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        Muğla açıklarında 22 düzensiz göçmen yakalandı
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        Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında, fiber karinalı lastik botta çocukların da aralarında bulunduğu 22 düzensiz göçmen ile göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 2 zanlı yakalandı.

        Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, sahil güvenlik mobil botu tarafından ilçe açıklarında fiber karinalı lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu tespit edildi.

        Ekipler tarafından durdurulan lastik bottaki 12'si çocuk 22 düzensiz göçmen ile göçmen kaçakçısı olduğu değerlendirilen 2 şüpheli yakalandı. Zanlılar, göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alındı.

        Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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