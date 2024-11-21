Fethiye'de şiddetli yağış su baskınlarına neden oldu

Vatandaşlar, kendi imkanlarının yanı sıra itfaiye ekiplerinin yardımıyla suyu tahliye etti.

İlçede yaklaşık bir saat etkili olan sağanak nedeniyle birçok iş yeri ile evlerin bodrum ve giriş katlarını su bastı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.