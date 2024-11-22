Muğla'da yaşanan su baskınlarına Büyükşehir ekipleri müdahale etti

Muğla Büyükşehir Belediyesi, il genelinde yaşanan yoğun yağış sonrası su baskınlarına müdahale etti.

Muğla'nın Köyceğiz, Ortaca, Dalaman, Fethiye ilçelerinde metrekareye ortalama 50 ile 143 kilogram arasında yağış düştü.

Muğla Büyükşehir Belediyesi ekipleri il genelinde 150 personel ile cadde ve sokaklarda yoğun yağış sonucunda çalışma yaptı.

MUSKİ Genel Müdürlüğü, il genelinde 382 cadde ve sokak üzerinde bulunan 773 yağmursuyu mazgalı, 447 yağmursuyu ve atık su bacası, 27 dere deşarj noktası 4 bin 750 metre hat temizliği gerçekleştirdi. Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Fethiye ve Ortaca ilçelerinde 3 konut, 3 iş yeri, 3 açık alan, 11 bodrum kat, depo ve su baskınına müdahale etti.