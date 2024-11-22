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        Muğla'da yaşanan su baskınlarına Büyükşehir ekipleri müdahale etti

        Muğla Büyükşehir Belediyesi, il genelinde yaşanan yoğun yağış sonrası su baskınlarına müdahale etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.11.2024 - 16:38 Güncelleme: 22.11.2024 - 16:41
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        Muğla'da yaşanan su baskınlarına Büyükşehir ekipleri müdahale etti
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        Muğla Büyükşehir Belediyesi, il genelinde yaşanan yoğun yağış sonrası su baskınlarına müdahale etti.

        Muğla'nın Köyceğiz, Ortaca, Dalaman, Fethiye ilçelerinde metrekareye ortalama 50 ile 143 kilogram arasında yağış düştü.

        Muğla Büyükşehir Belediyesi ekipleri il genelinde 150 personel ile cadde ve sokaklarda yoğun yağış sonucunda çalışma yaptı.

        MUSKİ Genel Müdürlüğü, il genelinde 382 cadde ve sokak üzerinde bulunan 773 yağmursuyu mazgalı, 447 yağmursuyu ve atık su bacası, 27 dere deşarj noktası 4 bin 750 metre hat temizliği gerçekleştirdi.

        Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Fethiye ve Ortaca ilçelerinde 3 konut, 3 iş yeri, 3 açık alan, 11 bodrum kat, depo ve su baskınına müdahale etti.

        Yoğun yağış sonucu yollarda oluşan olumsuzluklara Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri müdahale etti. Ekipler, Köyceğiz ilçesi Zeytinalanı, Otmanlar, Karaçam, Ekincik, Sultaniye ve Çandır mahallelerinde yağmur nedeniyle yollara düşen taş ve dalları temizledi. Ekipler ayrıca Ortaca'nın Tepearası, Dalaman'ın Taşbaşı, Fethiye'nin Faralya, Karaağaç, Ovacık ve Ölüdeniz mahallerinde de yol temizliği gerçekleştirdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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