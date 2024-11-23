Futbol: Trendyol Süper Lig
Stat:GreyBeton Bodrum
Hakemler: Muhammet Ali Metoğlu, İbrahim Çağlar Uyarcan, Mehmet Kısal
Sipay Bodrum FK: Gökhan Akkan (Dk. 30 Sousa), Üzeyir Ergün (Dk. 62 Ahmet Aslan), Celustka, Ajeti, Ege Bilsel, Dimitrov, Fredy, Taylan Antalyalı (Dk. 80 Brazao), Gökdeniz Bayrakdar, Samet Yalçın (Dk. 62 Seferi), Puşcaş (Dk. 80 Celal Dumanlı)
Galatasaray: Muslera, Sallai, Mertens (Dk. 72 Jelert), Yunus Akgün (Dk. 62 Ziyech), Sara (Dk. 90+1 Kerem Demirbay), Kaan Ayhan (Dk. 90+1 Nelsson), Torreira, Abdülkerim Bardakcı, Osimhen, Barış Alper Yılmaz, Metehan Baltacı (Dk. 46 Batshuayi)
Gol: Dk. 54 Batshuayi (Galatasaray)
Sarı kartlar: Dk. 45+3 Samet Yalçın (Sipay Bodrum FK), Dk. 45+7 Abdülkerim Bardakcı, Dk. 68 Sallai (Galatasaray)
Kırmızı kart: Dk. 45 Ege Bilsel (Sipay Bodrum FK)
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