Muğla'da kelebek hastası çocuk, Galatasaraylı futbolcularla buluştu

Muğla'nın Milas ilçesinde Galatasaray taraftarı kelebek hastası 15 yaşındaki Metecan Görgüç, Bodrum FK maçı için ilçeye gelen teknik direktör Okan Buruk ve futbolcularla bir araya geldi.

Galatasaray takımının ilçeye geleceğini öğrenen Metecan Görgüç'ün babası Emin Görgüç, Milas Kaymakamı Mustafa Ünver Böke'yi ziyaret ederek, oğlunun Galatasaraylı futbolcularla görüşmeyi çok istediğini anlattı.

Böke de Görgüç ailesini maç sonrası Milas-Bodrum Havalimanı'na davet etti.

Burada Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ve futbolcularla bir araya gelen Metecan, formasını imzalattı.

Kaymakam Böke'ye teşekkür eden Metecan, "En büyük hayalim gerçek oldu. Çok mutlu oldum." dedi.