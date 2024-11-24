Muğla'da 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı

Muğla'da 24 Kasım Öğretmeler Günü dolayısıyla kutlamalar gerçekleştirildi.

Menteşe ilçesinde Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk bırakılmasıyla başlayan etkinlik, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

Milli Eğitim Müdürü Emre Çay ve beraberindeki öğretmenler daha sonra Muğla Valisi İdris Akbıyık'ı makamında ziyaret etti.

Eğitimin bir milletin kalkınmasında önemli rol oynadığını belirten Akbıyık, eğitime yapılan yatırımın geleceğe yapılan yatırım olduğunu kaydetti.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi'ndeki program ise saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sürdü.

Millİ Eğitim Müdürü Emre Çay ise güneşin havaya, suya toprağa hayat ve can verdiği gibi öğretmenin de topluma hayat ve can verdiğini, nice gönülle ilham kaynağı olduğunu ifade etti.

Öğretmenlerin Anadolu'nun her karış toprağında görev yaparak her öğrenciye özenle yetiştirdiğini anlatan Çay, nihai amaçlarının yetkin ve erdemli bireyler yetiştirmek olduğunu dile getirdi.