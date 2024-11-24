2. Fethiye Film Festivali sona erdi

Festivalin 5 gün boyunca dolu dolu geçtiğini anlatan Tor, "Gençlere ulaşmak için festival kapsamında film sınıfı atölyesi yaptık. Balinanın Bilgisi filminin galasını yaptık. Çok kalabalıktı, 120 kişilik salonda 180 kişi oturdu. Bunlar mutluluk verici. Sürdürebilir olmasını istiyoruz. 3. Fethiye Film Festivali de 6-9 Kasım 2025'te yapılacak." diye konuştu.

Fethiye Fotoğraf ve Sinema Sanatı Derneği (FEFSAD) tarafından Fethiye Belediyesinin destekleriyle organize edilen festivalde kısa ve uzun metrajlı filmlerin gösterimi yapıldı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.