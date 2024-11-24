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        2. Fethiye Film Festivali sona erdi

        Muğla'da bu yıl ikincisi düzenlenen "Fethiye Film Festivali" sona erdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2024 - 19:52 Güncelleme: 24.11.2024 - 20:13
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        2. Fethiye Film Festivali sona erdi
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        Muğla'da bu yıl ikincisi düzenlenen "Fethiye Film Festivali" sona erdi.

        Fethiye Fotoğraf ve Sinema Sanatı Derneği (FEFSAD) tarafından Fethiye Belediyesinin destekleriyle organize edilen festivalde kısa ve uzun metrajlı filmlerin gösterimi yapıldı.

        Festivalde, kurmaca, deneysel, belgesel, canlandırma ve komedi kategorilerindeki filmler seyirciyle buluşturuldu.

        Son gün, Fethiye Belediyesi Özer Olgun Kültür Merkezi'nde Film Müzikleri Orkestrası sahne aldı.

        FEFSAD Başkanı Canan Tor, AA muhabirine, festivalle kültür ve sanatı gençlere, halka yaymayı amaçladıklarını söyledi.

        Festivalin 5 gün boyunca dolu dolu geçtiğini anlatan Tor, "Gençlere ulaşmak için festival kapsamında film sınıfı atölyesi yaptık. Balinanın Bilgisi filminin galasını yaptık. Çok kalabalıktı, 120 kişilik salonda 180 kişi oturdu. Bunlar mutluluk verici. Sürdürebilir olmasını istiyoruz. 3. Fethiye Film Festivali de 6-9 Kasım 2025'te yapılacak." diye konuştu.

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