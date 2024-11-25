İlk kadın Atletizm Federasyonu Başkanı Semra Aksu, öğrencilerle buluştu

İlk kadın Atletizm Federasyonu Başkanı Semra Aksu, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Spor Bilimleri Fakültesinde öğrencilerle bir araya gelerek, kariyerindeki başarıları anlattı.

MSKÜ'den yapılan açıklamaya göre, Spor Bilimleri Fakültesi öğrenci ve öğretim üyeleriyle bir araya gelen Aksu, beden eğitimi öğretmenliği, olimpiyat sporculuğu, spor yöneticiliği ve belediye meclis üyeliğine uzanan kariyeri üzerine söyleşi gerçekleştirdi.