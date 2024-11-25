Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        İlk kadın Atletizm Federasyonu Başkanı Semra Aksu, öğrencilerle buluştu

        İlk kadın Atletizm Federasyonu Başkanı Semra Aksu, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Spor Bilimleri Fakültesinde öğrencilerle bir araya gelerek, kariyerindeki başarıları anlattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.11.2024 - 17:01 Güncelleme: 25.11.2024 - 17:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        İlk kadın Atletizm Federasyonu Başkanı Semra Aksu, öğrencilerle buluştu
        ABONE OL
        ABONE OL

        İlk kadın Atletizm Federasyonu Başkanı Semra Aksu, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Spor Bilimleri Fakültesinde öğrencilerle bir araya gelerek, kariyerindeki başarıları anlattı.

        MSKÜ'den yapılan açıklamaya göre, Spor Bilimleri Fakültesi öğrenci ve öğretim üyeleriyle bir araya gelen Aksu, beden eğitimi öğretmenliği, olimpiyat sporculuğu, spor yöneticiliği ve belediye meclis üyeliğine uzanan kariyeri üzerine söyleşi gerçekleştirdi.

        Kariyerinde 100’den fazla rekor kırıp, 1984 Los Angeles ve 1988 Seul Olimpiyatları'nda ülkemizi temsil eden Aksu, aynı zamanda öğrencilerin sorularını da yanıtladı.

        Aksu,, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Ben sporcunun zeki, çevik ve aynı zamanda ahlaklısını severim" sözünü düstur edindiğini anlattı.

        Etkinliğin sonunda Spor Bilileri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Özcan Saygın ve kadın öğretim üyeleri tarafından Aksu'ya teşekkür belgesi takdim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        GSS prim borçlarını ödemeyenler için düzenleme
        GSS prim borçlarını ödemeyenler için düzenleme
        ‘Belediye kreşleri’ tartışması
        ‘Belediye kreşleri’ tartışması
        Teknik direktör cinayetinde tetikçiler yakalandı!
        Teknik direktör cinayetinde tetikçiler yakalandı!
        Rusya: Asya'ya füze konuşlandırabiliriz
        Rusya: Asya'ya füze konuşlandırabiliriz
        Genç kızın organları 4 hastaya can oldu
        Genç kızın organları 4 hastaya can oldu
        7 kişilik ailesini katledip hayatına son verdi!
        7 kişilik ailesini katledip hayatına son verdi!
        Almanya seçime giderken anketler ne söylüyor?
        Almanya seçime giderken anketler ne söylüyor?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sözleşme değil, kanunlar yaşatır
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sözleşme değil, kanunlar yaşatır
        Bolu Dağı'nda kar kalınlığı bir metreye ulaştı
        Bolu Dağı'nda kar kalınlığı bir metreye ulaştı
        Fenerbahçe'de sözleşme operasyonu!
        Fenerbahçe'de sözleşme operasyonu!
        Versailles Sarayı’nın kalbinde bir yolculuk!
        Versailles Sarayı’nın kalbinde bir yolculuk!
        "Artık gereği düşünülsün"
        "Artık gereği düşünülsün"
        "Ne yaptığını bilmiyorsun"
        "Ne yaptığını bilmiyorsun"
        "Sanki 1 ay öteden gidiyoruz!"
        "Sanki 1 ay öteden gidiyoruz!"
        İlk faiz indirimi borsayı nasıl etkiliyor?
        İlk faiz indirimi borsayı nasıl etkiliyor?
        İstanbul'da güvenlik önlemleri
        İstanbul'da güvenlik önlemleri
        ÖTV'siz otomobil mümkün mü?
        ÖTV'siz otomobil mümkün mü?
        Beşiktaş'ta Bronckhorst hedef tahtasında!
        Beşiktaş'ta Bronckhorst hedef tahtasında!
        Her 10 dakikada 1 kadın öldürüldü!
        Her 10 dakikada 1 kadın öldürüldü!
        Vatandaşın asgari ücret beklentisi ne?
        Vatandaşın asgari ücret beklentisi ne?

        Benzer Haberler

        Fethiye'de "Keçehane" hizmete açıldı
        Fethiye'de "Keçehane" hizmete açıldı
        Dört mevsim dalış imkanı sunan Fethiye'nin su altı güzellikleri görüntülend...
        Dört mevsim dalış imkanı sunan Fethiye'nin su altı güzellikleri görüntülend...
        Muğlaspor'dan zirve adımı
        Muğlaspor'dan zirve adımı
        Datça'da gençler çevre temizliği yaptı
        Datça'da gençler çevre temizliği yaptı
        Fethiyespor rahat nefes aldı
        Fethiyespor rahat nefes aldı
        8. Uluslararası Muğla Arıcılık ve Çam Balı Kongresi başladı
        8. Uluslararası Muğla Arıcılık ve Çam Balı Kongresi başladı