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        Muğla'daki Tuzla Sulak Alanı'nda göçmen kuş yoğunluğu yaşanıyor

        Muğla'nın Milas ilçesinde "ulusal öneme haiz sulak alan" olarak tescil edilen Tuzla Sulak Alanı'nda göçmen kuş yoğunluğu havadan görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2024 - 14:18 Güncelleme: 27.11.2024 - 14:33
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        Muğla'daki Tuzla Sulak Alanı'nda göçmen kuş yoğunluğu yaşanıyor
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        Muğla'nın Milas ilçesinde "ulusal öneme haiz sulak alan" olarak tescil edilen Tuzla Sulak Alanı'nda göçmen kuş yoğunluğu havadan görüntülendi.

        Yılın önemli bölümünde flamingoların şenlendirdiği, Milas-Bodrum kara yolu Boğaziçi Mahallesi sınırlarındaki sulak alan, barındırdığı çok sayıda kuş ve balık türüyle ilgi görüyor.

        Avrupa ve Afrika arasındaki 4 önemli kuş yolundan ikisinin geçtiği Türkiye'de, göçmen kuşlar için önemli sulak alanlar arasında gösterilen Tuzla'ya gelmeye başlayan göçmen kuşlar, renkli görüntüler oluşturuyor.

        Sulak alan, flamingolar başta olmak üzere balıkçıl, turna, martı, tepeli pelikan, kaz ve ördekleri misafir ediyor.

        Çevresindeki zengin bitki örtüsü ile dikkati çeken alan, Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Bodrum'a giden yerli ve yabancı turistlerin de uğrak yerleri arasında yer alıyor.

        Sulak alandaki göçmen kuşların yoğunluğu dron ile görüntülendi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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