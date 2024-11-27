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        Datça Devlet Hastanesinde deprem tatbikatı yapıldı

        Datça Devlet Hastanesi, afet ve acil durumlara hazırlıklı olmak amacıyla deprem tatbikatı düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2024 - 16:59 Güncelleme: 27.11.2024 - 16:59
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        Datça Devlet Hastanesinde deprem tatbikatı yapıldı
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        Datça Devlet Hastanesi, afet ve acil durumlara hazırlıklı olmak amacıyla deprem tatbikatı düzenledi.

        Hastane Afet ve Acil Durum Planı (HAP) kapsamında gerçekleştirilen tatbikata, hastane personeli ve çeşitli kurumlar katıldı.

        Senaryo gereği şiddetli bir depremin yaşandığı hastanede, personel hızla acil durum prosedürlerini uygulamaya koyarak hastaların ve personelin güvenliğini sağladı. Hastalar, belirlenen güvenli bölgelere tahliye edilip yaralılara müdahale edildi.

        Tatbikat, personelin bilgi ve becerilerini artırırken, hastane içindeki güvenlik önlemlerinin test edilmesine de katkı sağladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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