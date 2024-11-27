Datça Devlet Hastanesinde deprem tatbikatı yapıldı

Tatbikat, personelin bilgi ve becerilerini artırırken, hastane içindeki güvenlik önlemlerinin test edilmesine de katkı sağladı.

Senaryo gereği şiddetli bir depremin yaşandığı hastanede, personel hızla acil durum prosedürlerini uygulamaya koyarak hastaların ve personelin güvenliğini sağladı. Hastalar, belirlenen güvenli bölgelere tahliye edilip yaralılara müdahale edildi.

Hastane Afet ve Acil Durum Planı (HAP) kapsamında gerçekleştirilen tatbikata, hastane personeli ve çeşitli kurumlar katıldı.

Datça Devlet Hastanesi, afet ve acil durumlara hazırlıklı olmak amacıyla deprem tatbikatı düzenledi.

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