Bodrum FK teknik ekibi ve futbolcular yemekte bir araya geldi

Sipay Bodrum FK'nın teknik ekibi ve futbolcular, antrenmanın ardından düzenlenen yemekte bir araya geldi.

Bodrum FK Asbaşkanı Selahattin Polat tarafından teknik direktör Volkan Demirel, futbolcular ve teknik ekibin katılımıyla, takımın birlik ve beraberliğini pekiştirmek amacıyla etkinlik düzenlendi.

Teknik ekip ve idari kadro, yemekte hem kulübün hedeflerini hem de sezonun geri kalan süreçlerini değerlendirme fırsatı buldu.

Selahattin Polat, yaptığı açıklamada, birlik ve beraberlik mesajı vererek şunları kaydetti:

"Takımımızla ve teknik ekibimizle bir araya gelmek, hep birlikte bu akşamı paylaşmak benim için büyük bir anlam taşıyor. Birlik ve beraberlik, sadece sahada değil, kulüp içindeki her seviyede başarıyı getiren en önemli faktör. Bodrum FK ailesi olarak, kulüp olarak her geçen gün daha da güçleniyoruz ve sezonun geri kalanında da aynı azim ve kararlılıkla yolumuza devam edeceğiz. Her zaman oyuncularımıza, teknik ekibimize ve idari kadromuza destek olmaya devam edeceğim. Bu tür organizasyonlar, takım ruhumuzu pekiştiriyor ve hep birlikte daha büyük başarılara imza atmamızı sağlıyor."