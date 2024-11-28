Fethiye'de hastanede yapılan tatbikat gerçeği aratmadı

Senaryoya göre yaralılardan 3'ü hayatını kaybederken, 24 kişinin hafif, 4 kişinin orta, 1 kişinin de ağır yaralı olduğu belirtildi.

Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi'nin (UMKE) destekleriyle yaralılara yeşil, sarı, kırmızı ve siyah kodlarla öncelik sırasına göre müdahale edildi.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde hastanede yapılan afet ve acil durum uygulama tatbikatı gerçeğini aratmadı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.