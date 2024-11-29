Olgunlaşma enstitülerinin el emeği ürünleri Togo'da sergilendi

Muğla Olgunlaşma Enstitüsünün hazırlamış olduğu minyatür, tezhip ve hat sanatı ürünlerinden oluşan "Osmanlı Tuğraları" ve "Tılsımlı Gömlekler" serisi ilgi gördü.

Festivalin bu yılki onur konuğu Türkiye oldu.

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