Bodrum'da çevreyi kirletenler tespit edilerek ceza kesiliyor

Bodrum ilçesinde sokak, cadde ve doğal alanlara atık atan kişilere ve firmalara cezai işlemler uygulanıyor.

Bodrum Belediyesi'nden yapılan açıklamada, Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler çevre kirliliğine sebep olan şahıs ve firmaları tespit ediyor.

Geçen hafta içerisinde ilçenin çeşitli mahallelerine hafriyat ve inşaat atığı başta olmak üzere çeşitli atıklar atan firmalara toplamda 194 bin lira cezai işlem uygulandı.

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, çevre ve doğa temizliğinin önemine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Gerek doğal güzellikleriyle gerekse tarihiyle Bodrum'un bölgenin hayranlık uyandıran kentlerinden biri olduğu hepimizin malumudur. Böyle talep gören ve göz kamaştıran bir kenti temiz tutmak hem vicdani hem de toplumsal görevimiz olmak zorundadır. Biz de sorumluluklarımız gereği çevre kirliliğine sebep olan kişi ve firmaları tespit ediyor, kanuni yaptırımlarımızı uyguluyoruz. Bu konuda karalılığımızı sürdürecek, temiz bir Bodrum yaratmak için elimizden geleni yapacağız."