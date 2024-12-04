Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Bodrum'da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde etkinlikler düzenlendi

        Bodrum ilçesinde, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla bir dizi etkinlik düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.12.2024 - 16:33 Güncelleme: 04.12.2024 - 16:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bodrum'da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde etkinlikler düzenlendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bodrum ilçesinde, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla bir dizi etkinlik düzenlendi.

        Bodrum Kaymakamlığı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından, Bitez Mehmet Efe Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen programa İlçe Kaymakamı Mustafa Çit, Belediye Başkan Yardımcısı Tanju Aksu, daire amirleri, Bodrum'un çeşitli okullarından öğrenci ve öğretmenler katıldı. Program atölye çalışmaları, müzik ve dans gösterileri, günün anlam ve önemini belirten şiirlerin okunması gibi etkinliklerle devam etti.

        Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Bodrum Belediyesi işbirliğiyle özel gereksinimli bireylerin kaliteli vakit geçirmelerini sağlamak, toplumsal farkındalık oluşturmak ve ailelere destek olmak amacıyla hazırlanan Bodrum Kısa Mola Merkezi'nin açılışı da gerçekleştirildi.

        Bodrum Belediyesi tarafından Müsgebi Düğün Salonu'nda yapılan Dünya Engelliler Günü yemeğine ise Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit, Bodrum Belediyesi Başkan Vekili Ahmet Faik Karakaya, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, siyasi parti ilçe başkanları, özel gereksinimli bireyler, aileleri ve öğretmenler katıldı.

        Sevgi, hoşgörü ve dayanışma mesajlarının verildiği etkinlik, müzik eşliğinde danslar ve pasta kesimi ile devam etti.​​​​​​​

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yerlikaya'dan Halep açıklaması: Büyük bir oranda oraya teveccüh olur
        Yerlikaya'dan Halep açıklaması: Büyük bir oranda oraya teveccüh olur
        "Asla komisyon ve prim almadım!"
        "Asla komisyon ve prim almadım!"
        6 saatlik sıkıyönetim krizinin ardından protestolar sürüyor
        6 saatlik sıkıyönetim krizinin ardından protestolar sürüyor
        Fenerbahçe'de Talisca bilmecesi!
        Fenerbahçe'de Talisca bilmecesi!
        İstanbul'da sahte içki katliamı! Ölü sayısı 17'ye çıktı!
        İstanbul'da sahte içki katliamı! Ölü sayısı 17'ye çıktı!
        Karavanda yeni dönem! Neler değişiyor?
        Karavanda yeni dönem! Neler değişiyor?
        'Su'dan tartışma kanlı bitti: 2 ölü!
        'Su'dan tartışma kanlı bitti: 2 ölü!
        Piramit işçilerinin bir günü!
        Piramit işçilerinin bir günü!
        Anne uygunsuz görüntülerini paylaştı! Velayet babaya geçti!
        Anne uygunsuz görüntülerini paylaştı! Velayet babaya geçti!
        Devre arası transfer sayısı artacak!
        Devre arası transfer sayısı artacak!
        KBRN ekipleri harekete geçti! Okulda lavaboya cıva döktü!
        KBRN ekipleri harekete geçti! Okulda lavaboya cıva döktü!
        Her şey bir anda oldu! Makineyle ahşap kesiyordu!
        Her şey bir anda oldu! Makineyle ahşap kesiyordu!
        5 kişi öldü, 63 kişi yaralandı, 15'er yıla kadar hapis istendi!
        5 kişi öldü, 63 kişi yaralandı, 15'er yıla kadar hapis istendi!
        İkinci el araçta sigorta zorunluluğu
        İkinci el araçta sigorta zorunluluğu
        TIMSS 2023'te Türkiye sıralamasını yükseltti, 4. sınıf fen alanında Avrupa birincisi oldu
        TIMSS 2023'te Türkiye sıralamasını yükseltti, 4. sınıf fen alanında Avrupa birincisi oldu
        F.Bahçe'den sürpriz kanat hamlesi!
        F.Bahçe'den sürpriz kanat hamlesi!
        Krizi aştılar
        Krizi aştılar
        Suriye'de son durum nedir?
        Suriye'de son durum nedir?
        2024'ün en çok konuşulan kelimeleri hangileri?
        2024'ün en çok konuşulan kelimeleri hangileri?
        Opera ve bale her yerde!
        Opera ve bale her yerde!

        Benzer Haberler

        Muğla'da ilkokul öğrencilerine tiyatro oyunu ile madencilik anlatıldı
        Muğla'da ilkokul öğrencilerine tiyatro oyunu ile madencilik anlatıldı
        Muğla'da firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
        Muğla'da firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
        Muğla'da sağanak etkili oldu
        Muğla'da sağanak etkili oldu
        NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2'nin komutası Türkiye'ye geçti
        NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2'nin komutası Türkiye'ye geçti
        NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2'nin komutası Türkiye'ye geçti
        NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2'nin komutası Türkiye'ye geçti
        Bodrum'da aç kalan yaban domuzları şehre indi
        Bodrum'da aç kalan yaban domuzları şehre indi