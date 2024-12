Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Muğla İl Başkanlığına Burak Can Demirel atandı.

Demirel, gazetecilere, MHP Genel Merkezi kararıyla göreve getirildiğini, daha etkin bir teşkilat yapısıyla çalışmalarına devam edeceklerini söyledi.

Kendilerine verilen bu büyük sorumluluğu, Muğla'nın dört bir yanında yaşayan tüm Ülküdaşları ile yerine getireceklerini belirten Demirel, "Cenab-ı Mevla'nın nasip ettiği her imkan ve takdir ettiği her makamın bir imtihan olduğunun bilincindeyim. Şuurumuzdaki inanmışlıkla beraber hizmet edeceğimiz bir dava, bir vatan, bir millet ve her daim dalgalanacak bir bayrak bizi beklemektedir." dedi.