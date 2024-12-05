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        MHP Muğla İl Başkanlığına Burak Can Demirel atandı

        Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Muğla İl Başkanlığına Burak Can Demirel atandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2024 - 12:24 Güncelleme: 05.12.2024 - 12:24
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        MHP Muğla İl Başkanlığına Burak Can Demirel atandı
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        Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Muğla İl Başkanlığına Burak Can Demirel atandı.

        Demirel, gazetecilere, MHP Genel Merkezi kararıyla göreve getirildiğini, daha etkin bir teşkilat yapısıyla çalışmalarına devam edeceklerini söyledi.

        Kendilerine verilen bu büyük sorumluluğu, Muğla'nın dört bir yanında yaşayan tüm Ülküdaşları ile yerine getireceklerini belirten Demirel, "Cenab-ı Mevla'nın nasip ettiği her imkan ve takdir ettiği her makamın bir imtihan olduğunun bilincindeyim. Şuurumuzdaki inanmışlıkla beraber hizmet edeceğimiz bir dava, bir vatan, bir millet ve her daim dalgalanacak bir bayrak bizi beklemektedir." dedi.

        Muğla'da Milliyetçi, Ülkücü hareketin tohumunun artık toprakla temas edeceğini ifade eden Demirel, bu ağacın fırtınaların etkileyemeyeceği bir ağaç haline geleceğini, ağacın gölgesinde üç hilalle gönül bağı olan herkese yer olduğunu kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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