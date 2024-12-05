Bodrum Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Dalak'tan BGC'ye veda ziyareti

Bodrum Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Dalak, Bodrum Gazeteciler Cemiyeti'ne (BGC) veda ziyaretinde bulundu.

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) 1. Dairesi tarafından yayımlanan 2024 Adli ve İdari Yargı Mazeret Kararnamesi kapsamında Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atanan Dalak, veda ziyaretlerinde bulunuyor.

BGC Başkanı Eren Ayhan, ziyarette yaptığı açıklamada, Başsavcı Dalak'ın Bodrum'daki görev süresi boyunca adaletin tesisine yönelik özverili çalışmaları ve katkılarından dolayı teşekkür ederek, "Başsavcımızın Gaziosmanpaşa'da da aynı başarıyı göstereceğine inanıyorum. Bodrum'daki izleri her zaman hatırlanacaktır." dedi.