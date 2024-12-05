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        Bodrum Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Dalak'tan BGC'ye veda ziyareti

        Bodrum Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Dalak, Bodrum Gazeteciler Cemiyeti'ne (BGC) veda ziyaretinde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2024 - 16:28 Güncelleme: 05.12.2024 - 16:28
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        Bodrum Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Dalak'tan BGC'ye veda ziyareti
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        Bodrum Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Dalak, Bodrum Gazeteciler Cemiyeti'ne (BGC) veda ziyaretinde bulundu.

        Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) 1. Dairesi tarafından yayımlanan 2024 Adli ve İdari Yargı Mazeret Kararnamesi kapsamında Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atanan Dalak, veda ziyaretlerinde bulunuyor.

        BGC Başkanı Eren Ayhan, ziyarette yaptığı açıklamada, Başsavcı Dalak'ın Bodrum'daki görev süresi boyunca adaletin tesisine yönelik özverili çalışmaları ve katkılarından dolayı teşekkür ederek, "Başsavcımızın Gaziosmanpaşa'da da aynı başarıyı göstereceğine inanıyorum. Bodrum'daki izleri her zaman hatırlanacaktır." dedi.

        Başsavcı Hasan Dalak ise gazetecilere teşekkür ederek, Bodrum'da görev yapmaktan dolayı mutlu olduğunu ifade etti.

        Ziyarette, BGC Onursal Başkanı Zeki Özkeskin, Başkan Yardımcısı Ali Ballı, Yönetim Kurulu Üyeleri Fırat Akay, Selim Turan, Av. Baran Akcan ve Fikret Hıdır da hazır bulundu.

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