Fethiye açıklarında 57 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında yelkenli teknede 57 düzensiz göçmen ile 4 göçmen kaçakçısı yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ilçe açıklarında yelkenli teknede bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu görevlendirildi.

Ekipler tarafından durdurulan yelkenli teknede 26'sı çocuk 57 düzensiz göçmen ile göçmen kaçakçısı olduğu değerlendirilen 4 şüpheli yakalandı.