Fethiye'de sigara vermediği iddiasıyla büfe sahibini bıçaklayan şüpheli yakalandı
Muğla'nın Fethiye ilçesinde sigara vermediği iddiasıyla büfe sahibini bıçakla yaralayan zanlı yakalandı.
Muğla'nın Fethiye ilçesinde sigara vermediği iddiasıyla büfe sahibini bıçakla yaralayan zanlı yakalandı.
İddiaya göre, Karagözler Mahallesi'ndeki büfede sigara isteyen E.Ö, isteği karşılanmayınca işletme sahibini bıçakladı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralanan büfe sahibi hastaneye kaldırıldı.
Olayın ardından kaçan şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı.
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