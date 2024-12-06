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        Fethiye'de sigara vermediği iddiasıyla büfe sahibini bıçaklayan şüpheli yakalandı

        Muğla'nın Fethiye ilçesinde sigara vermediği iddiasıyla büfe sahibini bıçakla yaralayan zanlı yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.12.2024 - 23:40 Güncelleme: 06.12.2024 - 23:40
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        Fethiye'de sigara vermediği iddiasıyla büfe sahibini bıçaklayan şüpheli yakalandı
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        Muğla'nın Fethiye ilçesinde sigara vermediği iddiasıyla büfe sahibini bıçakla yaralayan zanlı yakalandı.

        İddiaya göre, Karagözler Mahallesi'ndeki büfede sigara isteyen E.Ö, isteği karşılanmayınca işletme sahibini bıçakladı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan büfe sahibi hastaneye kaldırıldı.

        Olayın ardından kaçan şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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