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        Muğla'da 21 yıl 5 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

        Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde, hakkında 21 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.12.2024 - 18:00 Güncelleme: 07.12.2024 - 18:00
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        Muğla'da 21 yıl 5 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
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        Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde, hakkında 21 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

        Farklı suçlardan 21 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.E, İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Zeytinalanı Mahallesi'nde yakalandı.

        Hükümlü, adliyedeki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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