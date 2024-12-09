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        Muğla merkezli dolandırıcılık operasyonunda 10 zanlı tutuklandı

        Muğla merkezli 8 ilde dolandırıcılara yönelik operasyonda gözaltına alınan 12 şüpheliden 10'u tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.12.2024 - 20:08 Güncelleme: 09.12.2024 - 20:08
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        Muğla merkezli dolandırıcılık operasyonunda 10 zanlı tutuklandı
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        Muğla merkezli 8 ilde dolandırıcılara yönelik operasyonda gözaltına alınan 12 şüpheliden 10'u tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ortaca Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde internet üzerinden dolandırıcılık yapanlara yönelik Muğla merkezli Adana, Mersin, Antalya, Gaziantep, Bursa, Tokat ve Sakarya'da eş zamanlı operasyon düzenledi.

        Adreslerde yapılan aramada 13 cep telefonu, 12 sim kart, dizüstü bilgisayar ele geçirildi, 12 şüpheli gözaltına alındı.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 10'u çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 1 adli kontrol şartıyla, 1'i savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

        Jandarmanın paylaştığı görüntüde ekiplerin ev ve iş yerlerine operasyon düzenlemesi, gözaltına alınan şüphelileri araması ve zanlıların adliyeye götürülmesi yer aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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