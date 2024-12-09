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        Muğla'da tarihi eserle yakalanan 4 zanlı gözaltına alındı

        Muğla'nın Marmaris ilçesinde 307 sikke ile obje ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.12.2024 - 21:17 Güncelleme: 09.12.2024 - 21:20
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        Muğla'da tarihi eserle yakalanan 4 zanlı gözaltına alındı
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        Muğla'nın Marmaris ilçesinde 307 sikke ile obje ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Marmaris İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Adaköy Mahallesi'nde ticari taksi durduruldu. Taksideki yolculardan E.Ö'nün çantasında 307 sikke ile obje ele geçirildi.

        Şüpheli E.Ö. ile takside yolcu olarak bulunan 3 kişi gözaltına alındı. Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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