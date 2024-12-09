Muğla'da tarihi eserle yakalanan 4 zanlı gözaltına alındı

Şüpheli E.Ö. ile takside yolcu olarak bulunan 3 kişi gözaltına alındı. Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Marmaris İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Adaköy Mahallesi'nde ticari taksi durduruldu. Taksideki yolculardan E.Ö'nün çantasında 307 sikke ile obje ele geçirildi.

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