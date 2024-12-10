Sipay Bodrum FK, Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Sipay Bodrum FK, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında 13 Aralık Cuma günü Net Global Sivasspor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarına devam etti.

Yalıçiftlik İsmail Altındağ Tesisleri'nde teknik direktör Volkan Demirel yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, yeşil-beyazlı oyuncular geniş alanda pas ve taktik çalışmalar yaptı.

Volkan Demirel, antrenmanda gazetecilere yaptığı açıklamada, Sivas maçında galibiyeti hedeflediklerini dile getirerek, "Bu maç bizim hedef maçımız çünkü rakibimiz olan bir takımla oynayacağız. Kazanmak istiyoruz. Ne yazık ki sahadaki şartlar bazen buna müsaade etmiyor. Oyuncuların bize dönüşlerinden, isteklerimize verdikleri yanıtlardan çok memnunum. Zamanla sonuç da gelecek. Hak eden bir oyuncu grubu var." diye konuştu.