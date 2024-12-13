Futbol: Trendyol Süper Lig
Stat:GreyBeton Bodrum
Hakemler: Cihan Aydın, Mehmet Akıncık, Özcan Sultanoğlu
Sipay Bodrum FK: Sousa, Üzeyir Ergün (Dk. 82 Ege Bilsel), Celustka, Ali Aytemur, Cenk Şen, Taylan Antalyalı, Fredy (Dk. 90 Enes Öğrüce), Mohammed, Gökdeniz Bayrakdar (Dk. 90+5 Brazao), Seferi (Dk. 90+5 Haqi), Puscas (Dk. 46 Dimitrov)
Net Global Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Murat Paluli, Radakovic, Camara, Uğur Çiftçi, Koita (Dk. 90 Bekir Turaç Böke), Turgunbeov (Dk. 90 Oğuzhan Aksoy), Poungouras, Charisis, Rodrigues (Dk. 77 Emrah Başsan), Manaj
Goller: Dk. 49 Seferi, Dk. 76 Dimitrov (Penaltıdan) (Sipay Bodrum FK)
Kırmızı kart: Dk. 74 Radakovic (Net Global Sivasspor)
Sarı kartlar: Dk. 43 Celustka, Dk. 57 Gökdeniz Bayrakdar, Dk. 76 Dimitrov (Sipay Bodrum FK), Dk. 89 Turgunbeov (Net Global Sivasspor)
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