Antik dönemin sanat ve ticaret merkezi Knidos'un ana kilisesi ayağa kaldırılıyor

DURMUŞ GENÇ - Muğla'nın Datça ilçesindeki 2 bin 600 yıllık Knidos Antik Kenti'nin büyük kilisesi sütunlarıyla ayağa kaldırılarak turizme kazandırılıyor.

Antik dönemin en önemli sanat ve ticaret merkezlerinden biri olan, her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti konuk eden, asırlara meydan okuyan görkemli yapılarıyla ziyaretçilerini etkileyen Knidos, sütunlu liman caddesi, agorası, iki antik tiyatrosu ve iki limanıyla öne çıkıyor.

Astronomi ve matematik bilimci Eudoksus, doktor Euryphon, ressam Polygnotos ve dünyanın yedi harikasından biri olarak gösterilen İskenderiye Feneri'nin mimarı Sostratos'un yaşamına tanıklık ettiği rivayet edilen Knidos Antik Kenti, Ege ile Akdeniz'in birleştiği yerde özel bir konuma sahip. Eudoksus'un geliştirdiği ve dönemin büyük buluşu olarak kabul edilen güneş saati ise antik kentteki yerini halen koruyor.

Karadan ve denizden ulaşılması cazibesini daha da arttıran antik kentte, uzman ekipler tarafından 12 ay kazı çalışması yürütülüyor. Knidos Antik Kenti Kazı Başkanı ve Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ertekin Doksanaltı, AA muhabirine, antik kentteki kazı çalışmalarının bu yıl Geleceğe Miras Projesi kapsamında yürütüldüğünü söyledi.

Öncelikle kentin ana arterleri ve buna bağlı kamusal ve dini yapıların yavaş yavaş açığa çıkartıldığını belirten Doksanaltı, bu çalışmalarla ilgili hem bilimsel yayınlar yapıldığını hem de bu alanların gelecek kuşaklara aktarılması için konservasyon ve restorasyon işlemlerinin gerçekleştirildiğini kaydetti. Doksanaltı, kentte bir taraftan kazı ve restorasyon çalışmalarını sürerken diğer taraftan da ziyaretçileri ağırlamaya devam ettiklerini söyledi.

- Bulunan mozaikler dikkati çekiyor Kentin ana kilisesinde yoğun bir çalışma yürüttüklerini anlatan Doksanaltı, şöyle konuştu: "Kilisede özellikle milattan sonra 5'nci yüzyıldan 7'nci yüzyıla kadar kentin sosyal ve dini yapısıyla ilgili çok önemli veriler elde ettik. Bunlar arasında özellikle dikkati çeken zemin mozaikleri. Özellikle cennet tasviri olarak da değerlendirebileceğimiz vahşi ve evcil hayvanlar, bitkisel bezemeler gibi çok miktarda figürlü sahneler açığa çıkartıldı. Özellikle bu sahneler arasında panter, aslan ve dağ keçisi motifleri öne çıkıyor. Yaptığımız araştırmalara göre, buradaki mozaik ustalarının kendi dönemlerinin saray üslubunu da sürdüren başarılı ustalar olduğunu ifade edebiliriz. Kilisenin düşmüş olan sütunları, oturma sıraları da ayağa kaldırılıyor. Böylece kentte ziyaret edilecek yeni bir gezi destinasyonu da oluşturulmuş oldu."

- Yeni duvar yazıları bulundu Prof. Dr. Doksanaltı, Knidos'ta daha önce açığa çıkarılan Arapça duvar yazılarına ek olarak çok sayıda yeni duvar yazısının daha bulunduğunu bildirdi. Bunların özellikle İslam fetihleriyle alakalı önemli veriler sağlayacağını dile getiren Doksanaltı, Knidos'un sürprizlerle dolu olduğunu ve kazılarda yeni kitabelere rastlamayı ümit ettiklerini belirtti.