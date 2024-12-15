Marmaris'teki "6. Uluslararası Yatçılık Sektörü" etkinliği sona erdi

Türkiye Yat Kaptanları ve Çalışanları Derneği Başkanı Yusuf Ziya Karagöz, gazetecilere, etkinliğin çok başarılı ve faydalı geçtiğini söyledi.

Etkinliğin son gününde paneller yapıldı, firma temsilcileri ve yat kaptanları aynı masada bir araya gelip fikir alışverişinde bulundu.

Siteler Mahallesi'ndeki Grand Yazıcı Club Turban Termal Otel'de düzenlenen ve üç gün süren programa, farklı ülkelerden 107 firma ile Türkiye'deki 500 yat kaptanı katıldı.

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