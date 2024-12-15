Muğla'da 22 düzensiz göçmen yakalandı

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Datça ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmenin olduğu bilgisi üzerine, bölgeye yönlendirilen ekipler, 4'ü çocuk 21 düzensiz göçmeni yakaladı.

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