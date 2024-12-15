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        Muğla'da 22 düzensiz göçmen yakalandı

        Muğla'nın Bodrum ve Datça ilçelerinde 22 düzensiz göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.12.2024 - 19:18 Güncelleme: 15.12.2024 - 19:26
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        Muğla'da 22 düzensiz göçmen yakalandı
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        Muğla'nın Bodrum ve Datça ilçelerinde 22 düzensiz göçmen yakalandı.

        Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Datça ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmenin olduğu bilgisi üzerine, bölgeye yönlendirilen ekipler, 4'ü çocuk 21 düzensiz göçmeni yakaladı.

        Bodrum ilçesi açıklarında ise fiber bottaki 1 düzensiz göçmen yakalanarak karaya çıkarıldı.

        Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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