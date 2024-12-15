Bodrum'da düzenlenen "BAYK Güz Trofesi" Yarışları sona erdi

BAYK Yönetim Kurulu Üyesi Serdar Bilecen, törende yaptığı konuşmada, keyifli ve heyecanlı yarışların gerçekleştirildiği güzel bir organizasyonu daha geride bıraktıklarını söyledi.

Yelken tutkunlarının en iyi dereceyi elde etmek için yelken açtığı organizasyon, Marina Yat Kulübü'ndeki ödül töreniyle tamamlandı.

Bodrum açıklarında üç sınıfta gerçekleştirilen yarışlarda, yelkenciler farklı hava koşullarında mücadele etti.

Her etabı iki günü kapsayan yarışlara, 19 teknede 160 sporcu katıldı.

Dört etaptan oluşan ve ilk ayağı 5-6 Ekim'de gerçekleştirilen yarışların son etabı 14-15 Aralık'ta yapıldı.

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