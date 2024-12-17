Muğla'da 11 ayda 15 suç örgütü çökertildi

Muğla Valisi İdris Akbıyık, organize suç örgütlerine yönelik kentte 2024 yılının 11 aylık döneminde kolluk kuvvetlerinin yaptığı operasyonlarla 15 suç örgütünün çökertildiğini ve yakalanan 124 kişinin tutuklandığını bildirdi.

Akbıyık, AFAD Toplantı Salonu'nda düzenlenen güvenlik toplantısında, kentin 2024 yılının 11 aylık dönemine ilişkin asayiş raporlarını paylaştı.

Muğla'da huzur, güven ve asayiş ortamının korunması için her türlü tedbiri aldıklarını belirten Akbıyık, "2024 yılının Ocak-Kasım döneminde kolluk kuvvetlerinin yaptığı çalışmalar sonucunda gerçekleştirilen 15 operasyonda 15 suç örgütü çökertilirken, 124 kişi tutuklandı. Geçen yıl aynı dönemde 13 suç örgütü çökertilmiş, 55 kişi tutuklanmıştı." dedi.

Uyuşturucuyla mücadele kapsamında 11 ayda 3 bin 431 operasyonun gerçekleştirildiğine dikkati çeken Akbıyık, "Bu operasyonlar sonucunda 3 bin 918 kişi gözaltına alındı, 383 kişi tutuklandı. 2023 yılının ilk 11 ayında ise 3 bin 191 operasyon yapılmış, 3 bin 783 kişi gözaltına alınmış ve 322 kişi tutuklanmıştı." diye konuştu.

Vali Akbıyık, düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığı ile mücadele kapsamında ise bu yıl 11 ayda 1240 operasyon yapıldığını, operasyonlarda 17 bin 354 göçmenin yakalandığını ve 942 göçmen kaçakçısının tutuklandığını kaydetti.

Toplantıda yeni yıl öncesi alınacak önlemlerin yanı sıra kaçak ve sahte alkol denetimlerinin de masaya yatırıldığını aktaran Akbıyık, yılbaşı tatilini kentte geçirmek isteyen yerli ve yabancı misafirlerin tatillerini huzur ve güven içerisinde geçirmelerini sağlamak amacıyla gerekli tedbirleri kademeli olarak hayata geçireceklerini ifade etti.