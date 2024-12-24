Bodrum'da sağanak etkili oluyor

Su taşkınlarının yaşanabileceği noktalarda önlem alan ekipler, dere yataklarına araçlarını park eden, moloz ve evsel atık bırakanlara uyarılarda bulundu.

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