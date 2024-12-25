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        Fethiye'de "Yeni Nesil Pazarlama Eğitimi" düzenlendi

        Muğla'nın Fethiye ilçesinde "Yeni Nesil Pazarlama Eğitimi" gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.12.2024 - 16:14 Güncelleme: 25.12.2024 - 16:36
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        Fethiye'de "Yeni Nesil Pazarlama Eğitimi" düzenlendi
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        Muğla'nın Fethiye ilçesinde "Yeni Nesil Pazarlama Eğitimi" gerçekleştirildi.

        Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası Akademi tarafından odanın Likya Salonu'nda düzenlenen eğitime 51 kişi katıldı.

        Yazar ve Eğitmen Banu Bingöl Akın'ın konuşmacı olarak yer aldığı eğitimde, hızla değişen pazarlama dünyasındaki yeni yönetim stratejileri, yenilikçi teknolojiler, müşteri odaklı yaklaşımlar ve yapay zekanın pazarlamadaki rolü konuları anlatıldı.

        Eğitimde, kuruma, ürüne, müşteriye güven, müşterilerin analizi, Z kuşağının sahaya çıkışı, sorgulayan, yenilikçi ve zor çalışan Z kuşağı yönetimi, yapay zekayı pazarlama için kullanma yolları ve yeni dünya gerçekleri hakkında detaylı sunumlar yapıldı.

        Pazarlamanın yeni bir iş fikri akla düştüğü ilk andan itibaren başladığı anlatan Akın, eğitim sonunda katılımcıların sorularını yanıtladı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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